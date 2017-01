Exclusiv EVZ. VIBRAȚIA ZILEI - 19 ianuarie 2017

Azi simțim nevoia să fim admirați, să fim în centrul atenției. Adică de ce mereu ceilalți? Vibrația zilei de 19 ianuarie 2017 este 3. Activi și temperamentali azi vom ieși în evidență. Ne vom sătura de anonimat. Vom spune stop timidității, vom aprinde reflectoarele, vom ieși curajoși din spatele cortinei și vom presta memorabil orice rol ne vom alege a interpreta. Indiferent de situație ne vom exprima. Plictisul ne va încerca îndemnându-ne să trecem voioși de la o activitate la alta fără șanse prea mari de a termina vreuna dintre ele. Vom fi în vervă. Vom dori să ieșim, să călătorim, să evadăm, să ne mișcăm, să învingem orice obstacol. E drept că vom avea toane și reacții tumultoase. Vom da în clocot, vom fi neastâmpărați. Chiar vom dori să ieșim din propria piele pentru a deveni personajul preferat de ceilalți. Putem alege să mergem la petreceri fițoase ori să organizăm întâlniri simandicoase. Vom fi remarcabile gazde. Vom găsi rezolvare oricărei probleme apărute netam-nesam. Ziua aceasta poate fi dedicată procesului de creație, fie că hotărâm cum va arăta rochia de mireasă, fie că vom stabili regia unei piese de teatru sau că, pur și simplu, dorim redecorarea casei. Artiștii se vor simți mai inspirați. Vom ceda mai ușor avansurilor celorlalți, vom cădea în păcat măguliți că am fost remarcați. De vom scăpa prin târg ne vom pomeni risipind rezerva de bani fără nici un regret. Mâine vom suspina îndelung. Azi vom fi dispuși a face concesii dacă orgoliul ne va fi satisfăcut. Cu siguranță impulsivitatea va fi mai mare, gradul de toleranță la reproșuri îngrozitor de scăzut. Ne vom privi stupefiați superiorii care vor încerca a ne pune la punct și parcă se fac a nu realiza ce norocoși sunt că am acceptat a le fi angajați. Ne vom zburli și rățoi la colegii care nu vor înțelege cât suntem de prețioși. Vom fi mai zgomotoși, mai vocali dacă nu suntem luați în serios pentru evidentele noastre calități. Azi vom dori să petrecem. În dragoste vom aștepta mângîieri, declarații siropoase pe care nu ne vom deranja a le întoarce pertenerului. Fiecare va avea impresia că doar el este îndreptățit a le primi iar celălalt ar trebui să fie fericit că are alături așa o comoară. Vom fi tentați nu doar a face crize nervoase ci și circ, reproșuri. Vom fi încercați de pârdalnica gelozie. Aproape că ne vom ridica poalele în cap să audă toți nemulțumirile noastre, întemeiate evident. La serviciu vom fi mai inventivi, mai creativi, mai plini de viață dar și mai energici. Ne va fi tot mai greu să continuăm ceva căci ideile vor fi mereu mai bune și altele mereu. Pe care s-o alegi? Lăsați treaba pentru ziua de mâine, azi ocupați-vă de latura artistică a meseriei voastre. Este o zi norocoasă în afaceri, în dragoste, în orice domeniu. Aveți șansa ca orice veți încerca să iasă chiar mai bine decât v-ați fi putut imagina. Este o zi favorabilă transferurilor și lichidităților. Avem nevoie de o minte deschisă, comunicare și discernământ. Cei care azi se vor căsători vor avea parte de o pecete a căsătoriei cu o vibrație 3. În plan sentimental cuplul este dominat de dorinţa satisfacerii plăcerilor. Deşi vor fi norocoşi, banii vor veni către ei mereu, este nevoie de o gestionare atentă a acestora, de multă luciditate, pentru că există o tendinţă puternică spre a îi împrăştia. Vor fi tentaţi să ia hotărâri riscante împreună. Dacă se vor susţine reciproc şi nu se vor ciondăni din nimic, vor avea şi noroc, vor reuşi, oricât de nebunesc va fi planul lor. Acest cuplu va fi sclipitor, strălucitor. Cei doi vor comunica foarte bine între ei şi foarte ingenios cu ceilalţi. Atât de mult şi atât de expansiv încât pot sări adesea scântei. Este un cuplu deosebit de norocos. Cei doi vor avea parte de călătorii frumoase împreună, de petreceri reuşite, vor deveni amfitrioni fermecători. Vor avea discuţii dese legate mai ales de exprimarea iubirii sau a unei prea mari libertăţi, ori a unei nevoie exagerate de a trăi periculos.

