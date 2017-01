Un băiețel de doar 11 ani suferă de leucemie acută. Are nevoie de un trasplant cu celule stem!

01:48

O familie cere ajutor pentru ai salva viața unui tată tânăr a doi copii. Nicolae Dodon, are o tumoare la creier. Medicii din Moldova nu-l pot ajuta. Însă are o șansă la viață cu ajutorul medicilor din Germania, Berlin. Mesajul soției lui Nicolae: – Dragi prieteni şi oameni cu inima bună, avem nevoie de ajutorul [...]