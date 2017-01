Temperaturile globale de pe Terra au atins un nivel record în 2016, pentru al treilea an consecutiv

13:47

Consilierii municipali din Bălți au prezentat la ultima ședință un raport privind contribuțiile la buget din donații. Este vorba despre fundația lui Renato Usatîi, care a contribuit în anii 2015-2016...