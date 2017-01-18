В БЕЛЬЦАХ УСТАНОВЯТ НОВЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

19:16

Дети из малоимущих и многодетных семей будут посещать детсады в 2017 году бесплатно. Решение принято на заседании муниципального совета в четверг. От оплаты... Запись В БЕЛЬЦАХ 500 ДЕТЕЙ ИЗ МАЛОИМУЩИХ И МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ БУДУТ ПОСЕЩАТЬ ДЕТСАДЫ БЕСПЛАТНО впервые появилась Бельцкое телевидение.