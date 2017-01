Instituție SPECIALĂ în R. Moldova care va monitoriza implementarea REFORMELOR

12:42

Nu am participat la evenimente private cu Sebastian Ghiţă, nu am vorbit niciodată la telefon cu Sebastian Ghiţă, nu i-am dat mailuri, nu am participat decât la evenimente organizate de şefi de instituţii sau de instituţii publice. Nu am de ce să demisionez. Mi-am făcut şi voi continua să-mi fac treaba, afirmă procurorul şef DNA, Laura Codruţa Kovesi. Într-un interviu acordat Ziare.co...