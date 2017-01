Zeci de credincioşi s-au aşezat la cozi pentru a lua apa sfinţită de la bisericile din Chişinău

Astfel, pe parcursul zilelor de 18 şi 19 ianuarie curent, în biserici vor fi pregătite zeci de tone de agheasmă. În total, vor fi livrate gratuit 104 tone de apă la cel puţin zece biserici, cum ar fi Mănăstirea Ciuflea, Catedrala Ortodoxă Sf. Teodor Tiron şi Teodora de la Sihla, Biserica Tuturor Sfinţilor etc. Specialiştii din cadrul furnizorului de apă susţin ca la necesitate volumul de apă poate fi mărit. La rîndul său locuitorii capitalei salută acestă iniţiativă si spun că an de an vin să ia agheasmă. De astăzi, timp de 8 zile, credincioșii au încuviinţarea Bisericii să bea o gură de apă sfinţită dimineaţa pe stomacul gol, însoțind ritualul de o rugăciune. Cu aceeaşi apă îşi pot sfinţi singuri casele şi gospodăriile. Mai apoi, în restul anului, credincioşii vor avea nevoie de acordul preotului duhovnic pentru a folosi apă sfinţită.

