Se împlinesc 8 ani de la trecerea în neființă a lui Grigore Vieru. Află 5 lucruri pe care nu le știai despre marele poet

Patrick Garabajiu are 11 ani și este din satul Cepeleuți, raionul Edineț. Recent, băiețelul a fost diagnosticat cu leucemie limfoblastică acută. Pentru ca să devină sănătos, Patrick are nevoie de ședințe de chimioterapie, urmate de un transplant de celule stem. Tratamentul este unul costisitor, iar familia acestuia nu dispune de acești bani. Băiețelul are nevoie de 127.000 de euro. Ședințele de chimioterapie sunt efectuate la Clinica Medicalpark din Turcia.