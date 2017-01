Poza zilei // A fost protest, ecoul lui și acum mai este viu

12:37

Mai multe publicații internaționale ca Financial Times, The Washington Post, Daily Mail, The New York Times, AFP, Reuters, Eu Observer au mediatizat vizita președintelui Republicii Moldova la Moscova și au comentat asupra declarațiilor acestuia cu referire la renunțarea la Acordul de Asociere cu UE și reacțiile de la Chișinău. Prim-ministrul Pavel Filip „a reacționat cu furie la sugestia președintelui poporului că fosta republică sovietică poate abandona calea spre Uniunea Europeană”, citat de Associated Press.