TO - DO LIST a noului preşedinte al Parlamentului European

Frumoasa actriță a ajuns la concluzia că toate zvonurile din presă au fost rezultatul lipsei sale de comunicare cu acesta. Prin urmare, informațiile care au tot apărut în media sunt, potrivit Mădălinei, greșite. „Am observat că lipsa de mea de comunicare cu presa a dus la acest dezastru. A VENIT MOMENTUL SĂ LĂMURIM TOT. Acea listă infinită prezentată foarte des este inventată. Am avut două relații foarte serioase cu doi oameni foarte cunoscuți la nivel mediatic mondial (Gerard Butler şi Michael Fassbender - n.r.). Ambele de peste un an şi recunoscute de ambele părți. Restul e barfa, dar voi detalia: Pe LEWIS HAMILTON l-am cunoscut la Gala AmfAR (The American Foundation for AIDS Research - n.r. , la Cannes , în 2015, la masa mea era şi regizorul filmului meu, "Youth", şi soția lui . Eram la Cannes pentru că filmul în care jucam era în competiția festivalului. Am stat la masa o ora şi atât. L-am mai văzut pe Lewis a doua oară în viaţa mea, tot la Cannes , tot la AmfAR , anul trecut , pret de 30 de secunde pe covorul roșu. Am jucat amândoi în "Zoolander 2", dar nu ne-am întâlnit niciodată pe platourile de filmare sau în mediul privat. ATÂT! Din lista folosită de presă, Paul Haggis este un foarte important regizor, dar este şi cel care a fondat APJ (Artists for Peace and Justice - n.r.), fundație a cărei ambasadoare sunt, cu care lucrez de 6 ani. Lucrez ca voluntar în spitale, dorm şi mănânc în condiții pe care îmi e greu să le descriu aici. Pentru această fundație, am făcut donații importante. Iţi recomand să mergi pe site-ul lor şi să încerci să înțelegi cât de dedicat trebuie să fii ca să ajungi ambasador. Nimeni niciodată nu s-a scris asta despre mine. Apropo, imi dedic timpul liber multor cauze sociale, atât în România cât şi în afară. Nu m-aţi lăudat niciodată cu asta. Păcat ! Ar fi un exemplu frumos şi educativ. Ţin să precizez că nu aş putea să am o relație cu Paul Haggis, ar putea să îmi fie tată, îi cunosc foarte bine fosta soție şi actuala iubită. Am avut şi avem o relație strict profesională. ATÂT! Cu Jude Law am jucat într-un lungmetraj, "Dom Hemingway". Evident că ne-am respectat contractele şi am făcut poze împreună pe covorul roşu. Am avut o relație strict profesională. ATÂT ! Cu Demian Bichir, la fel ca şi cu Jude law, am fost colegi de platou la "Dom Hemingway" - la fel, pozele la care se face referință sunt parte din turneul de promovare al peliculei, în aceste poze apare şi viitoarea lui soție. Repet, doar o relaţie strict profesională şi ATÂT!!! Eros Ramazzoti … Aveam 19 ani, la filmările videoclipului „Il tempo tra di noi", în care am jucat (în 2011 - n.r.), am fost însoţită de iubitul meu de atunci, iubit cu care am fost într-o relaţie de 3 ani. Pe Ramazzotti l-am întâlnit pe platou, unde mi-am respectat contractul. L-am mai întâlnit apoi în 2016, în cadrul festivalului de la Sanremo, unde am participat în calitate de prezentatoare. ATÂT!!! Apropo de Adrien Brody… există o singură poză, tot la o gala AmfAR, dar din New York. În partea dreapta a fotografiei, o am pe Franca Sozzani (fosta redactor-sef al Vogue Italia, decedată în decembrie 2016) - Dumnezeu să o ierte - şi pe Valentino . Am avut o relație si cu aceștia? Designerul ... - sau cea mai scurtă nebunie a vieții mele… Nu are rost să enumar aici motivele pentru care am fost cu acesta. Cert este că mi-am dat seama de greșeala mea după trei săptămâni şi m-am retras. Nu este adevărat că am fost părăsită. Il respect, ii respect munca, dar are nevoie de o persoană care nu are o carieră şi i se poate dedica 100% . Din fericire, eu o am o carieră în care am investit enorm şi nu o cumpără un inel cu diamant pe care, de altfel, l-am restituit. Despre romanaşii care se laudă cu 'relații ' cu mine, tot ce pot să spun este că, într-adevăr, am avut o singură relație cu un singur roman (Dragos Savulescu - n.r.), dar cred că acest roman a vorbit cu respect şi frumos despre relația noastră de 2 ani si jumătate. Din respect pentru el şi iubita lui actuala, nu văd de ce trebuie să dezgropăm morții. Eu cu acest roman am fost de la 21 la 24 de ani. Ţin să precizez că lucrez de la 14 ani , aveam deci 7 ani de muncă în spate când ne-am cunoscut.", a precizat Mădălina la Antena Stars.