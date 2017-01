Alcool de 36.000 de lei, vândut, ilegal, de un orheian

17:28

27 de judecători, propuși pentru Judecătoria Chișinău 27 de judecatori alesi de Consiliul Superior al Magistraturii vor fi propusi presedintelui tarii pentru a-si ocupa functiile la noua judecatorie Chisinau. Batalia a fost stransa asa cum pentru un loc au candidat cate 2 persoane. Printre doritori a fost si fiul fostului judecator Gheorghe Cretu, condamnat in dosarul Padurea Domneasca. Corneliu Cretu a participat la mai multe concursuri, de fiecare data candidatura lui a fost respinsa. Si astazi acesta nu a intrunit numarul necesar de voturi. Un alt candidat respins este si Petru Harmaniuc, fiul fostului judecator, Valeriu Harmaniuc, despre care presa a scris ca ar fi emis mai multe decizii controversate pe cand activa la Curtea de Apel Economica. Majoritatea candidatilor admisi sunt tineri, proaspeti absolventi ai Institutului National de Justitie. Aceeasi poveste o are si Victoria Sanduta care este mama a 3 copii, iar pana a deveni judecator a activat in calitate de avocat. In total la functia de judecator la judecatoria Chisinau s-au inscris 53 de persoane. Cei 27 vor ridica un salariu de aproape 15 mii de lei. Incepand cu 1 ianuarie a fost demarat procesul de optimizare a judecatoriilor. Din cele 44 de judecatorii de fond care au existat pana nu demult, vor ramane doar 15. Sediul judecatoriei Chisinau se va afla la fosta judecatorie Botanica.