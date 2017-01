TOP 10 constructori auto în 2016, în Europa; Volkswagen a vândut cel mai mult

08:07

Diplomaţi SUA efectuează misiuni de spionaj în Rusia, acuză ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, denunţând o serie de activităţi ilegale, printre care deplasări din state NATO cu maşini închiriate, tentative de recrutare şi un incident filmat cu un presupus agent CIA imobilizat la Moscova. The post (VIDEO) Serghei Lavrov acuză SUA: Spionează în Rusia, infiltrându-se cu maşini din state NATO appeared first on Independent.