PDM a anuntat ca este împotriva anulării Acordului de Asociere cu UE

"Consider că Partidul Socialistilor va castiga alegerile parlamentare din 2018 si atunci va fi anulat Acordul de Asociere cu Uniunea Europeana. Acest lucru il voi discuta si cu partenerii de la Bruxelles. La Bruxelles vom trece in revista rezultatele obtinute in urma semnarii Acordului de Asociere si vom aprecia acest acord”, a declarat Dodon la conferinta de presă sustinută alături de Vladimir Putin, în prima sa vizită oficială în calitate de președinte al R. Moldova, în Federația Rusă, scrie protv.ro, citat de Politik.md. Igor Dodon a mai spus ca intentioneaza sa semneze un memorandum de colaborare cu Uniunea Eurasitica care nu va fi in contradictie cu alte acorduri semnate de Republica Moldova si l-a rugat pe Putin sa primeasca Republica Moldova in calitate de observator in cadrul Uniunii Eurasiatice.