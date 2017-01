Un american mort a stat patru ore la volanul maşinii în centrul unui oraş din România. Detalii

10:07

Fracțiunea Partidului Liberal intenționează să inițieze procedura de suspendare din funcție a președintelui Igor Dodon. Formaţiunea a anunțat o conferință la ora 12:00, la care va oferi detalii la acest subiect. În comunicatul de presă, liberalii au declarat că motivul ar fi fost încălcarea Constituției. De notat că, potrivit articolului 89 din Constituție, în cazul […]