(STUDIU) Invazia care ar extermina omenirea în 100 de zile

14:38

Aproape la fel de înalte ca elefanţii, bourii au păscut timp de 250.000 de ani, până la dispariţia lor, în 1627. Dar povestea lor s-ar putea să nu se termine aici: oamenii de ştiinţă sunt aproape de a readuce „supervaca”, cândva cel mai mare mamifer terestru din Europa, relatează CNN. The post Vaci mari cât elefanţii ar putea hoinări, în curând, prin Europa appeared first on Independent.