Zăpada cu gust de jambon i-a înnebunit pe câinii din localitatea slovenă Sezana

14:07

Cântărețul britanic George Michael ar fi putut deceda din cauza unei supradoze accidentale de stupefiante și alcool, după cum a declarat marți prietenul său din copilărie Andros Georgiou pentru BBC, semnalează EFE. The post Scenariu nou în cazul morţii lui George Michael: Ce a anunţat un prieten al fostului cântăreţ appeared first on Independent.