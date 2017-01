16 lucruri despre cum să îti faci mai ușor prieteni sau pur și simplu să fii mai plăcut de către ceilalți

15:58

„Dacă femeile ar lua de la început în calcul anumite elemente, ce ţin de comportament, nu s-ar mai găsi apoi în situaţia de a descoperi că relaţia nu poate funcţiona normal. E important să înţelegem că vorbim de anumite caracteristici psihologice, care nu trec de la sine, sau dacă depuneţi eforturi susţinute. Chiar dacă ei vă vor face să credeţi asta, problema nu se află la voi”, precizează psihoterapeutul Constantin Cornea pentru Gândul. În opinia specialistului, acestea sunt doar câteva dintre comportamentele aupra cărora bărbaţii ar trebui să lucreze înainte de a intra intr-o relaţie. Psihopatul. Carismatic, cuceritor, optimist, romantic, mincinos şi dispus să facă absolut orice pentru a-şi atinge scopul. „Poate juca absolut orice rol, în orice registru, cu o naturaleţe ieşită din comun. Nimeni şi nimic nu îi poate sta în cale, va face totul să te cucerească, pentru ca mai apoi să te folosească şi umilească, fără să aibă nicio remuşcare. Carisma şi şarmul îl ajută să fie un seducător înnăscut. Are răspuns pentru orice problemă, şi face totul pentru a câştiga încrederea celor din jur, în mod special a acelora pe care îi consideră utili. Faţă de o femeie se comportă curtenitor, vorbeşte mult şi cu emfază, glumeşte şi argumentează. Narcisist şi grandoman doreşte să vadă cum toţi şi toate se învârt în jurul lui. Are o atitudine superioară, consideră că poate împărţi binele şi răul, şi face totul pentru a-şi evidenţia cunoştinţele sau activităţile, pe care le exagerează în mod voit,” precizează psihoterapeutul Constantin Cornea pentru Gândul. Partenerei îi dă senzaţia că este centrul universului lui, pentru ca, mai târziu, să o facă să se simtă inutilă. „Se joacă astfel pentru a o cuceri total, punând-o în slujba intereselor lui. Geniu în manipulare, el încearcă, şi chiar reuşeşte, să creeze scenarii care mai de care mai fanteziste, doar pentru a supune femeia întru totul voinţei şi nevoilor lui. Complimentează, laudă şi elogiază femeia tot timpul, doar pentru a o face total dependentă de el. Agresivitatea. Psihopaţii sunt în genere agresivi şi combativi. Fac totul să te convingă că au dreptate, în orice, vor să deţină controlul şi să te transforme într-o marionetă. Nu se mulţumesc niciodată cu jumătăţi de măsură. Obsesia puterii. Doreşte să faceţi doar ce spune el şi încearcă să vă convingă că aşa va fi mai bine. Nu acceptă să ieşiţi din cuvântul lui. Trebuie să ştie totul şi un pic peste”, adaugă specialistul. Lipsa empatiei şi a remuşcărilor. Pe fond, psihopatul este total lipsit de empatie sau de sentimente. „El face totul doar în interes personal, eventual în dauna partenerei. În general, individual are nevoie de o sclavă, nu de o parteneră cu drepturi egale. Şi pentru asta va şti să îşi joace întotdeauna rolul perfect. În concluzie, bărbatul psihopat va merge până în panzele albe ca să te cucerească, iar în tot acest timp îţi va întinde o plasă de scenarii, din care îţi va greu sau imposibil să scapi”, afirmă psihoterapeutul Constantin Cornea pentru Gândul. Histrionicul. Are un comportament teatral, este extrem de energic şi vivace.„Doreşte să iasă în permanenţă în evidenţă prin modul în care comunică, prin felul în care se îmbracă, foloseşte des metafore sau expresii cu tentă sexuală. Aspectul fizic îl trădează, pentru că se îmbracă extravagant, se aranjează sau se parfumează peste măsură, pune un accent deosebit pe înfăţişare şi doreşte cu tot dinadinsul să atragă atenţia. Astfel, puteţi fi uşor cucerită de energia degajată şi de modul în care se prezintă. Comunicarea. Îşi doreşte mereu să fie ''fruntea”, de aceea are un ton teatral, bine gândit, foloseşte metafore şi complimente, flirtrează cu uşurinţă şi cu oricine, pentru că doreşte să cucerească pe toată lumea. Sentimentele. Se foloseşte de un dramatism evident atunci când îşi manifestă emoţiile şi va tinde să se comporte mult mai intim decât presupune relaţia cu tine sau cu ceilalţi. Dacă va vedea că altfel nu te poate cuceri, va recurge chiar la somatizări, se va plânge de boli sau dureri care nu există, Pentru că viaţa este o scenă, iar histrionicul este cel mai bun actor. În general, este sensibil la critici. Dacă are parte de un astfel de feedback, începe să se comporte teatral sau exagerat. În concluzie, un astfel de partener va face totul să te cucerească, dar nu va pierde din vedere şi alte persoane. Trebuie să fii pregatită să îl împarţi cu altele, pentru că scopul lui este să cucerească lumea, aşa că nu se va opri la tine”, adaugă psihoterapeutul Constantin Cornea pentru Gândul. Borderline. Bărbatul care suferă de aceasta tulburare dă dovadă de instabilitate emoţională, fiind urmărit de ideea că va fi părăsit. „Îşi schimbă des şi brusc opiniile sau valorile personale, planurile legate de carieră sau părerile despre prieteni. Trece cu uşurinţă de la o stare la alta, se simte neînţeles sau se consideră victimă, iar din această cauză începe să se comporte împulsiv, să facă orice pentru a nu-şi pierde partenera. Imaginea de sine. Pentru că este instabil şi nu are încredere în sine, te va lasa să crezi că îl poţi ajuta sau că are nevoie de tine pentru a se putea regăsi. Face acest lucru pentru că este o persoană dependentă şi doar aşa poate ajunge să lege o relaţie, dar, cu timpul, îţi va fi greu să îi suporţi stările. Relaţia sentimentală. Se teme în permanenţă să nu fie parăsit sau respins, afişează un comportament de compensare sau apărare. Doreşte o relaţie extrem de intensă, are nevoie tot timpul nevoie de confirmări sau de complimente, caută asigurări la tot pasul. Dacă are senzaţia că nu primeşte tot ce are nevoie, devine impulsiv”, precizează Constantin Cornea pentru Gândul. Îmbrăţişează un comportament dăunător chiar şi pentru propria persoană, abuzează de substanţe sau droguri, conduce riscant, mâncă excesiv sau are relaţii sexuale cu potenţial periculos. Uneori poate ameninţa cu suicidul, ori poate avea acţiuni sau planuri în acest sens. „În concluzie, bărbatul borderline este instabil emoţional şi dependent. Trece cu uşurinţă de la o stare la alta şi are nevoi afective mari. Relaţia cu el va fi întotdeauna una greoaie. Lasă senzaţia că are nevoie de foarte puţin de la o femeie pentru a se echilibra, dar, de fapt, el este într-un permanent dezechilibru”, spune psihoterapeutul. Schizoidul. Este o persoană solitară, pentru că se fereşte să îşi facă prieteni. „Preferă singurătatea, iar acest mister în care se învăluie le atrage pe femei, care îl percep ca pe o fire romantică. Ea este convinsă că el este doar trist şi abătut, ceea ce i se pare interesant şi rezolvabil. În general, preferă să stea în casă sau să fie cât se poate de singur. Această nevoie a lui le atrage pe femei, pentru că acestea au senzaţia că va dispărea cu timpul, ceea ce nu este adevărat. Odată intrată în relaţia cu el, vă va cere să vă conformaţi propriilor reguli. Va urî în continuare să fie o persoană socială sau să aibă musafiri, se va simţi bine doar când este singur, aşa că nu prea aveţi ce să faceţi ca să îl schimbaţi. Nu îşi manifestă sentimentele, nu comunică ceea ce simte şi nu îi place să asculte părerile altora despre el. În concluzie, este un bărbat extrem de retras şi lipsit de emoţie, care ţine cu tot dinadinsul să vă comportaţi asemenea lui. Orice dorinţă de socializare, de prietenie, sau dorinta de a-l scoate din carapacea lui, este sortită eşecului”, subliniază Constantin Cornea, scrie gandul.info.