VIDEO // Profesorii surprinși cum primeau bani de la liderii sindicali după ce au participat la protest

În cadrul conferinţei au participat ministrul Tineretului şi Sportului, Victor Zubcu, Ion Donea, șef Direcţia Tineret şi Carina Eni, consultant principal, direcţia Tineret din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului. La eveniment Ministrul Tineretului şi Sportului, Victor Zubcu a prezentat o sinteză de informare a aspectelor ce ţin de implementarea proiectului, precum şi alte detalii. „La concurs pot participa organizaţiile de tineret din Republica Moldova care desfăşoară proiecte şi iniţiative de tineret cu impact în politica de tineret la nivel naţional cît şi regional. Anul trecut am avut 78 de aplicanți, iar la 22 de proiecte s-au oferit finanțare. În anul 2016 am avut un buget de peste 3,5 milioane de lei, iar în acest an am decis să-l majorăm. Astfel, fondul de finanțare pentru Programul de granturi pentru anul 2017 va constitui 4 milioane de lei. Totodată, mizăm să mărim numărul aplicanților.