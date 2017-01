Care sunt proprietățile medicinale ale propolisului

14:42

Orice campanie media, indiferent cine o organizează, urmărește cel puțin un scop, are un obiectiv și bineînțeles este așteptat un rezultat. În funcție de interes, o instituție decide ce resurse umane și financiare alocă. Domeniul sănătății nu este o excepţie, or, și aici în fiecare an sunt prevăzute resurse financiare pentru promovarea drepturilor și obligațiilor pacienților asigurați, inclusiv a modului sănătos de viață.