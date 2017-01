Reținut pentru trafic de persoane

12:28

10 cele mai sigure țări pentru călătorii „Vision of Humanity", un proiect demarat de organizaţia independentă „Institute for Economics & Peace", aduce, anual, un tabel al celor mai sigure ţări din întreaga lume, scrie gandul.info, potrivit site-ului Condé Nast Traveler: 1. Islanda Pentru al şaselea an la rând, Islanda e cap de listă la acest capitol. Ţara nordică înregistrează cel mai mic scor în ceea ce priveşte numărul crimelor, al deţinuţilor, dar şi al actelor teroriste. 2. Danemarca Danemarca este recunoscută deja pentru locul fruntaş pe care îl ocupă în clasamentul celor mai fericite ţări din lume şi este şi una dintre cele mai sigure, singurul «conflict» de notorietate fiind cel pe care îl are cu Canada asupra unei insule nelocuite, Hans. 3. Austria Robert Frost scria că «gardurile bune fac vecinii buni", citat care se aplică întocmai în cazul Austriei, ai cărei vecini, incluzând Germania şi Cehia, ţin ştacheta la fel de sus. Austria mai primeşte puncte la capitolul importului de armament, care este unul redus, şi la alegerile electorale desfăşurate fără incidente. 4. Noua Zeelandă Noua Zeelandă poate fi cea mai indicată destinaţie pentru dornicii de aventură, peisajele sale impresionând prin frumuseţea lor răpitoare. 5. Portugalia Anul trecut, site-ul Condé Nast Traveler a declarat Lisabona drept cel mai subestimat oraş din Europa, din punctul de vedere al potenţialului său turistic. În schimb, «The Global Peace Index» scoate în evidenţă cel mai important lucru: accesibilitatea oraşului, la nivel de costuri, şi frumuseţea locurilor, a căror siguranţă este punctul forte. 6. Cehia Această ţară, care a găzduit «Revoluţia de catifea», îşi merită locul în clasament graţie alocării minime pe care o atribuie sectorului militar, dar şi datorită acţiunilor de violenţă extrem de rare. 7. Elveţia Binecunoscuta neutralitate a Elveţiei a funcţionat întotdeauna în favoarea liniei sale de pace, menţinută atât în plan extern, cât şi intern. La toate acestea se adaugă găzduirea celui mai lung şi mai adânc tunel din lume, inaugurat în 2016, după aproximativ 20 de ani de lucrări. 8. Canada Pe lângă faptul că este mai mare, ca întindere, decât vecinul său de la sud, Canada îl întrece şi în ceea ce priveşte securitatea locuitorilor săi. Unul dintre cele mai prietenoase oraşe este Toronto. 9. Japonia Crimele sunt reduse pe teritoriul său, la fel şi accesul la arme. Pe lângă nivelul de securitate foarte ridicat pe care îl are, infrastructura sa este foarte dezvoltată, depăşind an după an recordul mondial la trenurile de mare viteză. 10. Slovenia Deşi Slovenia se confruntă cu foarte puţine incidente de nivelul celor teroriste, iar conflictele interne sunt rare, prezenţa agenţilor de securitate şi ordine este una peste media europeană. La ora actuală, Sudanul de Sud şi Siria sunt cele mai nesigure ţări.