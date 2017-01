Ce i s-a întâmplat? Doina Ciobanu: După 36 de ore în infern…

14:47

Interpreta Nicoleta Nucă are o agendă încărcată, așa că de cele mai deseori lucrează și duminica. Totuși, ieri, a avut parte de o zi deosebită. „Demult nu am mai petrecut duminica astfel… am dormit pana târziu,am luat micul dejun și m-am întors in pat..) Iar mai pe seara voi merge la teatru… Mda…îmi plac astfel […]