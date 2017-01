Cum va recupera statul banii oferiți halterofililor olimpici moldoveni acuzați de dopaj: „Nu avem un cadru normativ de recuperare”

06:07

Primul român care și-a implantat un microcip sub piele este George Buhnici, jurnalistul care realizează o emisiune în domeniul IT la unul dintre posturile de televiziune românești. Acesta a încercat tehnologia cu vreo două luni în urmă, și afirmă că este primul din România care a făcut acest lucru. Jurnalistul și-a povestit experiența pe blogul personal, mai mult, acesta a explicat tuturor în ce constă această tehnologie, ce beneficii are și de ce a utilizat-o.