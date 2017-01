Şase corpuri decapitate, găsite într-un automobil din Mexic

19:29

Gemeni Gemeni- barbatul nascut sub acest semn zodiacal poate deveni cel mai bun partener de viata. Cu toate acestea, lucrul acesta se intampla abia dupa ce se maturizeaza complet. Barbatul nascut in zodia Gemeni poate fi imprastiat, vesnic indragostit de altcineva si greu de tinut aproape. Ii plac petrecerile, sa iroseasca banii si sa se imprumute uneori pentru a-si face mofturi. Pentru o femeie care isi doreste o relatie stabila, este greu sa tii in frau un asemenea barbat. Dupa ce se maturizeaza, devine un barbat responsabil si un tata minunat pentru copii. Capricorn Barbatii nascuti in zodia Capricorn sunt duri in limbaj. Zodii de barbati dificili Barbatul nascut in zodia Capricorn poate fi un partener de nadejde daca nu ar avea atat de multe ticuri si de obiceiuri de neinteles pentru ceilalti. Observa fiecare greseala si nu accepta prea usor compromisurile. O femeie slaba nu ii poate face fata unui asemenea barbat. Barbatul nascut in zodia Capricorn este uneori dur in limbaj, vrea sa se faca auzit si cere des explicatii. Acest lucru nu il face un partener de nadejde pentru unele femei. Este caracterizat de doua cuvinte: ordine si perfectiune. Este foarte selectiv atunci cand vine vorba despre persoanele pe care le are in jurul sau, scrie teotrandafir.com.