(FOTO) A fost arestat autorul atentatului de la Istanbul; Imagini cu teroristul capturat

14:17

Cei mai bogaţi opt miliardari ai lumii deţin o avere cumulată de 426 de miliarde de dolari, echivalentă cu cea a jumătăţii sărace a populaţiei globale, formată din 3,6 miliarde de oameni, potrivit unui raport publicat luni de Oxfam, citat de publicaţia The Guardian.