(foto) Topul celor mai apreciate orașe din Europa: Iată de ce să le vezi și tu

„Cât de minunat este atunci când nimeni nu trebuie să aștepte o singură clipă înainte de a începe să facă lumea mai bună." („How wonderful it is that nobody need wait a single moment before starting to improve the world."), scria Anne Frank în memoriile sale. Dacă inițiativele noastre, adică ale organizației INVENTO, îți sunt aproape inimii și ai vrea să te simți parte a unei comunități progresiste, unde nu există discriminare, ci mai multe oportunități egale pentru tinerii din Republica Moldova, unde educația informală este un crez pentru dezvoltare personală și pentru o justiție echitabilă, acum ai oportunitatea să te alături echipei noastre, care are cel puțin câte o soluție inventivă pentru fiecare problemă în parte.