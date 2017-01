Din ce cauză apar migrenele

Cine nu s-a plâns măcar o dată de o durere puternică de cap? Migrenele pot apărea de două ori pe an sau de mai multe ori pe lună. Migrena clasică, care nu are la bază o altă afecţiune, este însoţită de tulburări oculare, digestive, vegetative. "Migrena este o afecţiune frecvent întâlnită în practica noastră medicală. Este mult mai râspandită în rândul femeilor decât la bărbaţi. De obicei, are debutul în copilărie, iar odată cu trecerea anilor crizele se pot rări.

