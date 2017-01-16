БЕЛЬЦКИЕ БАСКЕТБОЛИСТЫ ОБЫГРАЛИ КИШИНЕВСКУЮ КОМАНДУ
BTV, 16 ianuarie 2017 18:17
Бельцкий баскетбольный клуб «UA Баско» одержал очередную победу в этапе Чемпионата республики. В первом матче второго круга национальной дивизии, проходившего 15 января в... Запись БЕЛЬЦКИЕ БАСКЕТБОЛИСТЫ ОБЫГРАЛИ КИШИНЕВСКУЮ КОМАНДУ впервые появилась Бельцкое телевидение.
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Бельцкий баскетбольный клуб «UA Баско» одержал очередную победу в этапе Чемпионата республики. В первом матче второго круга национальной дивизии, проходившего 15 января в... Запись БЕЛЬЦКИЕ БАСКЕТБОЛИСТЫ ОБЫГРАЛИ КИШИНЕВСКУЮ КОМАНДУ впервые появилась Бельцкое телевидение.
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4 ianuarie 2017
17:28
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30 decembrie 2016
18:18
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16:48
Во всем мире в канун новогодних и рождественских праздников принято совершать добрые дела: делать пожертвования, организовывать благотворительные мероприятия, помогать нуждающимся, в том числе... Запись НУЖДАЮЩИМСЯ РАЗДАЛИ ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ И ПРОДУКТЫ впервые появилась Бельцкое телевидение.
14:38
Правительство Молдовы планирует реанимировать аэроропорт Бэльцы-Лядовены, расположенный на севере страны, в 80 км от границы с Украиной. Новый аэропорт станет базой для крупных... Запись АЭРОПОРТ БЕЛЬЦЫ-ЛЯДОВЕНЫ ХОТЯТ МОДЕРНИЗИРОВАТЬ впервые появилась Бельцкое телевидение.
14:28
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27 decembrie 2016
19:03
Более одной тысячи книг пополнили фонды библиотек десяти образовательных учреждений города. Это подарок мэра Бельц Ренато Усатого. Речь идет о пяти лицеях с... Запись РЕНАТО УСАТЫЙ ПОДАРИЛ БЕЛЬЦКИМ ЛИЦЕЯМ БОЛЕЕ 1 ТЫС. КНИГ впервые появилась Бельцкое телевидение.
26 decembrie 2016
18:58
У 11-летнего Максима Шахвороста — детский церебральный паралич и он не может самостоятельно ходить. Мальчик живет с мамой, папой и старшим братом в... Запись АЛЬТЕРНАТИВА ШКОЛЕ, ИЛИ ПОЧЕМУ НЕКОТОРЫЕ ДЕТИ УЧАТСЯ ДОМА впервые появилась Бельцкое телевидение.
23 decembrie 2016
17:43
Запись БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ — НА ДОРОГАХ ТУМАН! впервые появилась Бельцкое телевидение.
17:43
Бельчанам с ограниченными возможностями помогут получить профессию помощника повара и официанта/официантки. После четырехмесячного обучения их трудоустроят согласно полученным навыкам. Обучение будет проводиться на... Запись ЛЮДЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПОМОГУТ ПОЛУЧИТЬ ПРОФЕССИЮ И ТРУДОУСТРОИТЬСЯ впервые появилась Бельцкое телевидение.
15:44
600 ребят из многодетных, малообеспеченных и неполных семей получили возможность бесплатно покататься на аттракционах в новогоднем городке, установленном на площади им. В. Александри.... Запись ДЕТЯМ ПОДАРИЛИ 600 БЕСПЛАТНЫХ БИЛЕТОВ НА АТТРАКЦИОНЫ впервые появилась Бельцкое телевидение.
22 decembrie 2016
19:16
Дети из малоимущих и многодетных семей будут посещать детсады в 2017 году бесплатно. Решение принято на заседании муниципального совета в четверг. От оплаты... Запись В БЕЛЬЦАХ 500 ДЕТЕЙ ИЗ МАЛОИМУЩИХ И МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ БУДУТ ПОСЕЩАТЬ ДЕТСАДЫ БЕСПЛАТНО впервые появилась Бельцкое телевидение.
12:32
Национальная компания медицинского страхования запустила информационную акцию под названием «То же активное вещество, зачем платить больше?». Цель кампании — информирование населения о том,... Запись ВРАЧИ ДОЛЖНЫ ПРЕДЛАГАТЬ ВСЕ АНАЛОГИ ЛЕКАРСТВ: ОТ ДЕШЁВЫХ ДО ДОРОГИХ впервые появилась Бельцкое телевидение.
21 decembrie 2016
19:08
Национальная компания медицинского страхования запустила информационную акцию под названием «То же активное вещество, зачем платить больше?». Цель кампании — информирование населения о том,... Запись ВРАЧИ ДОЛЖНЫ ПРЕДЛАГАТЬ ВСЕ АНАЛОГИ ЛЕКАРСТВ: ОТ ДЕШЁВЫХ ДО ДОРОГИХ впервые появилась Бельцкое телевидение.
18:58
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Как создать новогоднее настроение? Правильно — накрыть праздничный стол. Запах мандарин и хвои — обязательные атрибуты новогоднего праздника. Хозяйки начинают готовиться к нему... Запись С КАКИМИ БЛЮДАМИ У БЕЛЬЧАН АССОЦИИРУЕТСЯ НОВЫЙ ГОД? впервые появилась Бельцкое телевидение.
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