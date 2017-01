Pomicultorii vor compensații pentru înghețurile de primăvara trecută

16:12

Aceasta regula este cunoscuta sub numele de “regula de 5.71 cm”. Aceasta masura a fost descoperita de unul dintre expertii in materie de hairstyle, Giles Robinson. Conform spuselor lui Giles, totul tine de unghiuri, iar unghiul barbiei este crucial in determinarea tunsorii potrivite. Sub poza vei gasi instructiuni exacte care te vor ajuta sa te decizi daca ti se potriveste parul lung sau cel scurt. Ce trebuie sa faci pentru a rezolva aceasta dilema este sa iti pui un creion sub barbie pe orizontala si o linie perpendiculara cu creionul, pana la lobul urechii. Masoara distanta dintre ureche si barbie. Daca distanta este mai mare de 5,71 de cm inseamna ca parul lung te avantajeaza mai bine, iar daca distanta este mai mica de 5,71, atunci parul scurt este potrivit pentru tine, scrie lyla.ro.