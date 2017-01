Premierul Filip se impune în fața lui Dodon: Ambasadorul din România nu va fi rechemat din funcție

10:17

Filmul "Hidden Figures", despre trei femei de culoare angajate ale NASA, care au contribuit substanțial la succesul programului spațial american din anii '50 - '60, a ocupat primul loc în acest week-end în box-office-ul din America de Nord, potrivit cifrelor preliminare publicate duminică de compania Exhibitor Relations și citate de AFP. The post (VIDEO) TOP Box-Office: Cinci cele mai urmărite filme în weekend appeared first on Independent.