PDM despre inițiativa de suspendare a lui Igor Dodon: Așteptăm ca PL să prezinte argumentele în cadrul coaliției

Un tânăr, care avea interdicţie de a părăsi ţara, a încercat să plece în Ucraina prin punctul de trecere Otaci. Când însă a înţeles că poliţiştii de frontieră l-au depistat, a luat-o la fugă la propriu, fiind reținut la 70 metri de punctul de trecere. Cazul a fost înregistrat de către angajații Sectorului Poliției de […]