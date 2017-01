Ce a cauzat prăbușirea avionului în care și-au pierdut viața 37 de oameni, în această dimineață

09:28

Mai multe persoane au murit după ce un avion cargo al companiei Turkish Airlines s-a prăbuşit luni într-o zonă rezidenţială din apropiere de aeroportul Manas, din Kîrgîzstan, relatează Reuters. Ulterior, bilanţul a crescut la cel puţin 36 de morţi, majoritatea localnici, a anunţat Ministerul Sănătăţii de la Bişkek, citat de Sputnik News. Printre victime se numără cel puţin şase copii.