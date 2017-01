(VIDEO) Povestea extraordinară din spatele celui mai bun serial din 2016: A făcut-o sau nu?

12:17

Liberalii nu se lasă de șotii nici în ziua în care este omagiat marele poet român Mihai Eminescu. După ce au depus flori la bustul poetului, câțiva liberali, în frunte cu Mihai Ghimpu, au mers la Președinție, unde au organizat un spectacol cum numai ei pot face. The post (FOTO și VIDEO) Spectacolul PL la Președinție: „Suntem români și punctum” appeared first on Independent.