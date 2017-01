Opinii despre: Întîlnirea lui Dodon cu Putin. Închiderea JurnalTV. (Video)

22:58

Profesorul britanic Stephen Hawking, cel mai renumit fizician teoretic și cosmolog din lume, autorul teoriei despre găurile negre și gravitația cuantică, a publicat un eseu în care avertizează lumea despre pericolele inegalității economice și concentrării excesive a resurselor. În articolul intitulat "This is the most dangerous time for our planet" (Acestea sunt cele mai periculoase timpuri