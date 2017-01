Opera lui Eminescu – tema salonului muzical marca EUGEN DOGA

16:48

Actorul canadian Ryan Reynolds va primi titlul ”Barbatul anului” pe 2016 – Hasty Pudding Man of the Year – din partea trupei de teatru a Universitatii Harvard, au anuntat vineri reprezentantii acestei institutii prestigioase americane de invatamant superior. Starul de cinema va primi acest trofeu in cadrul unei ceremonii fastuoase, care parodiaza un obicei ce […]