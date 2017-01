Mihai Eminescu, GENIUL român care a murit misterios

09:27

Chiar daca nu cunosti situatia de fata in cele mai mici amanunte, nu te crampona de aceste fleacuri, ci continua ce ai inceput. Apar suficiente semne pe parcurs care sa-ti garanteze faptul ca esti pe calea cea buna, deci nu trebuie sa cunosti chiar toate aspectele dinainte de a porni. Ele mai apar si dupa aceea, ba se mai si schimba deseori, ca atare cel mai bine e sa te lasi dus spre tinta finala de acest val care ba urca, ba coboara, ba mai da si inapoi. Intuitia ii transmite ca e bine ce faci, deci abandoneaza-te cu incredere totala in sensul in care esti dus ca o barca pe valuri. Taur Esti intr-o faza creativa in care poti lasa imaginatia sa zboare incotro vrea iar aceasta totala libertate de gandire este benefica pentru a descoperi o multime de idei noi si bune. Nu accepta sa-ti spuna altii ce sa faci, nici nu urma orbeste ordinele altora, pentru ca tu personal ai mai multe resurse pentru a-ti croi singur drumul catre ceea ce vrei sa obtii. Cu cat ai mai multa libertate de miscare si de creatie, cu atat rezultatele vor fi mai grozave, deci permite-ti sa visezi in voie cu ochii deschisi ca sa construiesti totul exact asa cum iti place. Va iesi perfect doar prin propria ta fantezie, scrie romaniatv.net. Gemeni Ai tendinta de a fugi de lume, de a te retrage in carapacea ta pentru a-ti linge ranile, pentru a plange in taina, pentru a te gandi numai la dorintele tale neimplinite. Nu face asta, nu ai nevoie de asa ceva, ci trebuie sa profiti de orice invitatie de a te scoate din apatie si melancolie. Nu ai motive sa te izolezi asa de oameni, cand afara te asteapta actiune, dinamism, veselie, distractie. Te simti oarecum neinteles, ai avea nevoie de ceva doar pentru sufletul tau ce nimeni nu-ti ofera, dar nu te fixa pe o singura sursa a fericirii tale. Poti primi altceva in loc, mult mai bun, totul e sa accepti tu alternativele fara sa te incapatanezi sa te auto-pedepsesti. Rac Nu fi atat de critic cu cei din jurul tau, ci priveste-i asa cum sunt. Bine, n-or fi ei perfecti, nici tu nu esti la urma urmei, dar in loc sa le scoti in evidenta numai defectele, ce-ar fi sa vezi ca au si o lunga lista de calitati care merita puse mai mult in valoare. E bine sa-i vezi asa cum sunt, si sa renunti la asteptari inutile. Daca speri de la oameni mai mult decat pot ei oferi, risti sa suferi o deceptie, dar nici sa-i cobori la extrema cealalta – cum ca nu sunt buni de nimic si merita sa-i privesti numai de sus – nu e cea mai corecta atitudine. Fii cat se poate de obiectiv, cinstit cu ei, realist, si pune-te un pic in pielea lor, sa vezi ce-ai simti daca ai fi tratat asa cum ii tratezi tu? Leu E vanzoleala mare in jurul tau si dai peste oameni si mai nervosi care agita si mai mult spiritele. Nu poti ramane impasibil la starea de tensiune care se creeaza si e absolut normal sa te enervezi si tu odata in plus cand toata lumea din jur face taraboi. A incerca sa aplanezi tensiunile e absolut inutil, ca atare canalizeaza energia in exces spre un domeniu care chiar are nevoie de violenta, ambitie, impulsivitate, autoritate. Folosite cu cap, acestea pot deveni calitati si pot genera rezultate demne de lauda, nu doar nervi si conflicte. Fecioara Opreste-te din mers daca vezi ca toate elementele din jur par a evolua exact invers decat ai dori tu. Primesti suficiente avertismente ca sensul ales nu duce acolo unde vrei: frane, refuzuri, obstacole, amanari, toate acestea ar trebui sa te puna pe ganduri. Cand nimic nu inainteaza, e mai degraba un semn ca nu mergi in directia cea buna si ar fi bine sa cauti un plan de rezerva. Nu ai nici un spor cand vezi ca nimeni nu te sustine in ceea ce faci, cand vezi in ochii tuturor indoiala si neincredere, deci gandeste-te inca o data daca merita sa mai consumi energie pentru ceva ce sta pe loc de la o vreme. Balanta Stai si cantaresti la rece o situatie si ajungi la o singura concluzie: sa-i pui punct aici. Consideri ca nu merita sa mergi mai departe, nici sa tot cari dupa tine la nesfarsit o stare de lucruri care nu va mai aduce nimic nou, ca atare pregateste-te sa spui stop acum. De maine te vei putea detasa de toate, dar acum dedica-te unui bilant final care sa te ajute sa tragi linie: a fost bine, a fost rau? Acum poti spune mai clar pe ce nivel ai ajuns si apoi sa inchizi definitiv acel capitol, gata sa te apuci de altceva. Scorpion Nu fi copil, prea o faci pe suparatul de la un fleac. Poate esti jignit sau nemultumit, dar nu are rost sa te comporti ca si cum toata lumea ar avea ceva cu tine. Te porti de parca ai fi in stare sa-ti iei jucariile si sa pleci, cand problema aceasta poate fi depasita mult mai bine cu un dram de umor! Nu pune la suflet si nu te intrista pentru cine stie ce reactie agresiva din partea vreunui amic. Si tu esti irascibil, nu uita, iar acum esti mai sensibil ca oricand, asa e, dar chiar nu merita sa faci atata caz pentru o banala vorba aruncata in vant. Intoarce-i-o si tu celui care te-a atacat si ai sa te simti si mai bine! Sagetator Cauti nod in papura la orice, chiar si la acele directii care sunt clare, sigure si nu ar merita sa fie tratate cu atata suspiciune, cum faci tu acum! Alunga temerile inutile din mintea sau din sufletul tau, pentru ca directia in care mergi nu ascunde nimic riscant sau periculos, asa cum si se pare tie. Desi ai impresia ca inaintezi intr-o directie amagitoare, merita sa mergi mai departe, fara sa te temi de propriile decizii, pentru ca fiecare gand de acum creeaza de fapt actiunile de maine. Nu are rost sa privesti spre viitor cu ganduri negative. Capricorn Daca te simti dat la o parte pe nedrept, incearca sa nu pui la suflet aceasta senzatie, pentru ca faci presupuneri gresite. Nimeni nu are nimic cu tine, nimeni nu te marginalizeaza si nu te trateaza incorect, ca atare nu-i privi pe ceilalti ca si cum ti-ar dori raul. Impresia pe care ti-au format-o poate fi complet eronata si ai putea reactiona anapoda la un cuvant aruncat in vant, la o grimasa nelalocul ei, la o replica neadecvata. Oameni sunt si ei, de ce vrei sa fie perfecti? Ca atare nu te gandi ca in spatele unor mici semnale s-ar afla intentii urate sau cine stie ce alte atacuri indreptate impotriva ta. Nu face scenarii atat de mari, deoarece nimic nu e asa cum pare! Varsator O veste proasta iti strica toata ziua si nu mai gasesti in tine forta sau motivatia de a duce mai departe un plan care deja scartaie. Ai impresia ca ti s-au inecat toate corabiile, ca nu se mai poate face nimic si fiecare nou element negativ care apare te intristeaza din ce in ce mai mult pana ajungi in fata renuntarii. Din pacate, nu toate merg perfect, ci privesti cu ochii tai cum se duce de rapa un proiect de la care aveai mari sperante, dar trebuie sa-l abandonezi, pentru ca nu mai ai incredere in el. O schimbare majora de directie te ia prin surprindere si, pe moment, nu stii de ce sa te agati. Pesti Nu te poti detasa de o emotie din trecut care are inca influenta asupra ta. Te napadesc regretele, nostalgiile, amintirile nu tocmai placute si retraiesti aproape identic un eveniment din trecut cu un impact emotional maxim asupra ta. Doare inca, nu poti uita sau ierta ceva, dar merita sa treci in revista cele intamplate pentru a intelege, dupa atata timp, cu alti ochi unde ai gresit. Daca se intampla si a doua oara acelasi lucru, e semn ori ca ti se mai acorda o sansa de a face totul bine, ori mai ai niste lectii de invatat de aici.