Dodon îl slăvește pe Eminescu, dar acționează răutăcios împotriva limbii române

Administrația Obama a răspuns joi la "eforturile" Rusiei de a influența alegerile prezidențiale americane din acest an, expulzând din SUA 35 de agenți secreți ruși și impunând sancțiuni asupra celor mai importante servicii de informații ruse, inclusiv împotriva a patru înalti ofițeri din cadrul serviciului secret al armatei ruse, despre care Casa Albă crede că a ordonat atacurile cibernetice asupra Partidului Democrat și a altor organizații politice, anunță The New York Times.