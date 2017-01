Deutsche Welle: Războiul rece al lui Dodon cu România

17:37

"Avengers: Infinity War", al treilea lungmetraj din franciza "Răzbunătorii/ The Avengers", ar putea deveni cel mai scump film din istoria cinematografiei, deoarece această peliculă inspirată din universul benzilor desenate Marvel ar beneficia deja de un buget de producţie record, cifrat la peste 485 de milioane de dolari, înainte de încheierea filmărilor, informează allocine.fr citat de News.ro.