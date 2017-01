Zăpada, tratamentul cosmetic gratuit al iernii

02:27

Anul 2017 promite să fie un an bogat în evenimente astronomice. Ne așteaptă două Eclipse de Soare, două de Lună și ploi de stele. Câteva dintre spectacolele de pe cer vor putea fi urmărite și din Moldova. Primul eveniment astronomic din acest an este o Eclipsă Penumbrială de Lună. În noaptea dintre 11 și 12 februarie, Luna va fi în penumbra Pământului. De obicei, fenomenul nu este foarte viz