Poliția de patrulare trece la autofinanțare!

14:38

Ca să mai încălzim un pic atmosfera, vă invit să aflaţi ce au scos acum proaspăt de la cuptor, britanicii de la Bentley. Un coupe impunător cu un nume de supererou şi o rezervă teribilă de cai putere. Acesta este noul Bentley Continental Supersports! Cum arată un Continental deja ştim cu toţii, prin urmare acele mici The post Bentley Continetal Supersports, garnitura de peste două tone, 700 de cai putere şi 1.017 Nm de cuplu motor! appeared first on Autoexpert.