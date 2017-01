Expert: Ratingul de țară al Republicii Moldova a fost îmbunătățit datorită României

19:28

Republica Moldova intră în “zodia” hidrocarburilor, după ce compania americană Frontera Resourses a semnat marţi un contract de concesiune cu Guvernul de la Chişinău. După cum informează sursele companiei, contractul vizează explorarea, producţia şi dezvoltarea resurselor de hidrocarburi din Republica Moldova, potrivit London South East. Frontera Resourses va avea dreptul exclusiv de a explora [&hellip The post Începe aventura hidrocarburilor în Rep. Moldova. Guvernul şi Frontera Resourses au semnat un contract de concesionare pe 50 de ani appeared first on InfoPrut.