VIDEO. Ce poezie a ales să recite Igor Dodon la cei 167 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu.

Nominalizările la premiile Oscar vor fi anunțate pe internet, printr-un streaming live global, pe site-ul oficial al Academiei de Film. The Academy of Motion Pictures Arts and Sciences (AMPAS), instituţia care decernează premiile Oscar, a anunţat că a luat decizia de a renunţa la metoda sa tradiţională de anunţare a nominalizărilor la aceste trofee, realizată până acum cu public, în sediul ei general din Los Angeles, scrie digi24.ro.