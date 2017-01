FOTO // VIDEO // Vedeta care UITĂ să mai îmbătrânească

09:12

Sedentarismul și lipsa de activitate fizică se asociază cu un risc crescut de steatoză hepatică nealcoolică, care poate degenera în ciroză și chiar cancer - se arată într-un studiu publicat în The Journal of Hepatology și menționat de pourquoidocteur.com. Nu numai alimentația prea bogată în grăsimi și zahăr este vinovată de instalarea steatozei hepatice nealcoolice, boală a ficatului c...