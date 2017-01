Investițiile în energiile regenerabile au scăzut cu 18% în 2016

13:37

În ajunul Crăciunului am trăit o experienţă, pe cât de nouă pentru mine, pe atât de plăcută. Aşa cum trebuia să fac mai multe cumpărături iar timp nu prea aveam şi, în plus, era greu de circulat prin Chişinău (tocmai în acea zi autorităţile locale începuseră să repare o porţiune din strada Kogălniceanu), am zis să urmez sfatul unui prieten şi să apelez la www.supergut.md, primul supermarket de produse alimentare on-line din Republica Moldova.