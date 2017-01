EXCLUSIV EvZ: VIBRAȚIA ZILEI - 15 ianuarie 2017

10:28

Taur Sambata este potrivita treburilor gospodaresti si dialogurilor cu membrii familiei. Sunt momente excelente pentru a trasa planuri domestice, alaturi de cei dragi. Duminica se intrezaresc situatii tensionate cu persoana iubita sau copiii. Fii prudent, deoarece se pot reitera discutii mai vechi pe teme comune, cum ar fi petrecerea timpului liber impreuna, cheltuielile pentru distractii sau pentru hobby-uri. Gemeni Finalul acestei saptamani iti aduce in atentie relatiile familiale. Este posibil sa mergi in vizita la rude sau aceste persoane sa vina la tine. Oricum, discutiile vor fi intense pe teme patrimoniale sau pe mosteniri. Segmentul financiar este accentuat pentru tine in perioada pe care o traversam. Se recomanda prudenta, discretie in vorbe si fapte, dar mai ales atentie la ce iti spun ceilalti. Rac Tensiunile dintre tine si ceilalti persista si in aceste zile de weekend. Pe de o parte este vorba despre banii si cheltuielile care trebuie facute pentru traiul zilnic. Pe de alta parte, insa, personalitatea ta este in continua transformare, fiind dificil sa-ti intre cineva in voie. Relaxeaza-te, lasa deoparte grijile si evita implicarea in treburile celorlalti. Duminca ti-ar prinde bine o conversatie cu cineva apropiat. Leu Starile tale de spirit sunt schimbatoare si de aici, relatiile cu ceilalti sunt tensionate si pline de neprevazut. Este foarte adevarat ca in sufletul tau este un vulcan care sta sa erupa la cel mai mic stimul exterior, insa depinde numai de tine cum gestionezi toata aceasta energie astrala care te inconjoara. Duminica va fi nevoie sa faci cateva cumparaturi. Hoinareste prin magazinele preferate si ofera-ti mici cadouri. Fecioara Sambata esti retras, iar aura de mister care te inconjoara va atrage multi admiratori in preajma ta. Ai grija de sanatate! De asemenea ar trebui sa tii cont si de neplacerile existente in sfera profesionala, mai ales ca zilele acestea poti afla solutii salavatoare in acest sens. Duminica, nivelul energiei vitale va creste mult, asa incat ar fi bine sa iesi in aer liber sau la o plimbarea prin magazine. Balanta Intalnirile cu prietenii si protectorii vor fi temele principale ale acestui weekend. La prima vedere esti incantat de aceste personaje si de sfaturile lor. Insa ar trebui sa te bazezi mai mult pe fortele tale si sa selectezi atent tot ce-ti vine din partea altora. Poti primi oferte deosebite de participare la actiuni colective, de aderare la idealuri marete sau tu sa-ti doresti sa te implici in activitati de ajutorare umanitara. Scorpion Sunt posibile intalniri si dialoguri cu sefii sau cu persoane cu functii inalte, oficiale. In functie de cum te prezinti, cum si ce anume vorbesti poti atrage atentia si sustinerea unei persoane influente in mediul socio-profesional in care activezi. Intr-un mod foarte interesant exista sanse sa ti se mareasca veniturile obtinute din munca defasurata la un serviciu sau chiar sa primesti o oferta noua de colaborare. Sagetator Foarte tensionata este axa relatiilor profesionale. Zilele acestea sunt posibile discutii legate de banii si bunurile folosite si administrate in comun cu altii. Fii prudent, deoarece ai tendinta vizibila de a respinge tot ce vine din partea altora. Vin si lucruri deosebite catre tine: propuneri bune de colaborare sau cheltuieli comune cu altii de care sa beneficiezi foarte bine si tu. Capricorn Finalul acestei saptamani aduce chestiuni financiare comune cu partenerul de viata si colaboratorii profesionali. Poti gestiona foarte bine segmentul banilor si bunurilor comune, iar ideile tale vor fi luate in considerare. Rezerva momente si pentru odihna si detasare de forfota cotidiana. Ai nevoie de compania celor dragi si de o noua filozofie de viata. Varsator Sambata sunt posibile neplaceri in relatia cu partenerul de viata sau in relatiile profesionale. Esti foarte implicat in activitatea de la serviciu si ai pretentia, desi nu esti constient de asta, ca si ceilalti sa procedeze la fel ca tine. Fii mai intelegator si profita de zilele libere ale weekend-ului pentru a te odihni si detasa de cotidian. Duminica vor interveni aspecte financiare comune cu altii. Pesti Sanatatea este vulnerabila, de aceea ingrijeste-te mai mult in aceste weekend. Pe de alta parte, te preocupa treburile de rutina atat cele de la serviciu, cat si cele domestice. Recomandabil este sa nu depui eforturi mari. Duminica te vei simti mai bine. Relatiile parteneriale iti dau batai de cap, dar nu pune la suflet. Segmentul acesta de viata este greu de abordat deocamdata, de aceea fii prudent la aceste persoane si nu te baza pe ele.