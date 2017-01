Dodon pleacă la Moscova; Pe lângă Putin, mai are programate întâlniri importante

10:47

Luna s-ar fi format cu mult mai mult timp în urmă, acum circa 4,51 miliarde de ani, cu milioane de ani mai devreme decât se estimase, potrivit unui studiu publicat miercuri de o echipă de oameni de știință de la Universitatea Los Angeles din California (UCLA), Statele Unite. Noile date se bazează pe analiza unor mostre de zircon aduse pe Pământ de echipajul zborului Apollo 14, informează Science Daily.