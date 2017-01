Veste importantă pentru moldovenii cu cetățenie română. Perfectarea mai multor acte va fi gratuită

14:38

Rușii primesc liber la bătaie, însă nu mai mult de o dată pe an. Un proiect de lege care decriminalizează violența în familie a trecut în prima lectură în Duma de Stat a Rusiei. Acuzațiile penale se aduc doar dacă bătaia are loc mai des de o dată pe an. Proiectul a primit votul a 368 […]