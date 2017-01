Republica Moldova, apreciată drept o țară stabilă pentru investiții

16:57

Comisia Europeană a aprobat, astăzi, Programul de Asistenţă macro-financiară(MFA) pentru Republica Moldova, în sumă totală de 100 milioane Euro, dintre care 40 milioane Euro urmează să fie oferite sub formă de grant. Programul are o durată de doi ani şi este adiţional Acordului cu Fondul Monetar Internaţional, aprobat în noiembrie 2016. Asistenţa oferită are ca scop susţinerea, pe termen scurt, a balanţei de plăţi a Republicii Moldova, prin reducerea vulnerabilităţilor fiscale existente. Debursarea banilor va avea loc în trei tranșe, care vor fi făcute în funcţie de progresele înregistrate în implementarea prevederilor Acordului cu FMI şi a condiţiilor ce urmează să fie convenite între Republica Moldova şi Uniunea Europeană. În mare parte, acestea se referă la eliminarea deficienţelor existente în economia naţională şi în sistemul de guvernanţă economică, în special în sectorul bancar. Programul de Asistenţă macro-financiară pentru Republica Moldova urmează să fie examinat de Parlamentul European şi Consiliul UE. MFA este un instrument al Uniunii Europene de susţinere a ţărilor vecine pentru depăşirea situaţiilor de criză financiară şi este oferit suplimentar suportului acordat de Fondul Monetar Internaţional. Republica Moldova a beneficiat de o asemenea asistenţă, în perioada 2010 – 2012, în valoare totală de 90 milioane Euro, oferite sub formă de grant.