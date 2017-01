(VIDEO) Condiții meteo extreme în toată Europa: Iarna a făcut peste 80 de victime

21:07

Ziua de vineri 13 este cu ghinion pentru cea mai populară rețea de socializare din lume, serviciul britanic de monitorizare DownDetector.uk anunțând că numeroși utilizatori din întreaga lume nu-și mai pot accesa paginile de Facebook, informează express.co.uk citat de Agerpres. The post Probleme la Facebook: Un număr mare de utilizatori de Facebook nu-și mai pot accesa conturile appeared first on Independent.