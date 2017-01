(FOTO) Cum arătau maşinile implicate în primul accident auto din istorie şi câte victime a făcut

17:47

Serviciile de securitate belgiene au fost avertizate cu privire la posibila apariție în Europa a așa-numitului „iPhone Gun” („iPhone-ul pistol”), un dispozitiv ce pare a fi un telefon, dar în realitate este o armă de foc cu două țevi de calibrul 9 mm, relatează vineri agenția EFE. The post (VIDEO) Poliția belgiană, în alertă după apariția „Iphone-ului pistol”; Cum arată dispozitivul appeared first on Independent.