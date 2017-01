Jurnal TV a mințit! Documentele care demonstrează că nu au plătit ani de zile chiria

13:28

În realitate însă, trustul JurnalTV care este unul enorm și necesită finanțări substanțiale, a fost lipsit de sponsorii politici, iar deținătorul acestuia – mafiotul fugar Victor Țopa, nu mai dorește să întrețină postul de unul singur. De această părere sunt mai mulți experți și reprezentanți ai societății civile, care susțin că JurnalTV, dar și alte instituții media, au supraviețuit de-a lungul anilor datorită banilor pompați de mai mulți politicieni. „Din start acest post tv era creat de Topi, in parteneriat cu Vlad Filat, fiind un instrument comun de lupta cu dusmanii politici si economici, in special cu Plahotniuc. Jurnaltv, pina la caderea lui Filat a fost postul care deservea o ramura a puterii, adica PLDM si acolitii sai, printre care Partidul Antimafie, in care erau membri si ambii Topi, PLR, PCRM etc. Intre timp au cotizat pe pachete speciale la acest post, Usatii, si Platon, si multi alti „pasageri”.