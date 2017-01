Reuters prezintă noi dovezi privind apropierea lui Trump de Kremlin

16:28

Activele oficiale de rezervă ale Băncii Naționale a Moldovei (BNM) s-au majorat în luna decembrie 2016 cu aproape 80 de milioane de dolari, ajungând la 2 miliarde 205 de milioane de dolari. Mărirea activelor oficiale de rezervă a fost condiţionată cel mai mult de granturile oferite de Comisia Europeană pentru suport bugetar și Banca Internațională pentru Reconstrucție şi Dezvoltare.